https://static.news.ru/photo/34e97e22-54ab-11ea-b543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Екатеринбурга принял решение о принудительной госпитализации четырёхлетней девочки. Врачи заподозрили у неё коронавирусную инфекцию.

В стационар ребенок помещается до 26 февраля 2020 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению, — сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Семья с двумя детьми 2 февраля вернулась в Екатеринбург из китайской Саньи. 13 февраля поликлиника известила Роспотребнадзор о том, что у ребёнка имеются признаки ОРВИ. Ведомство выдало постановление о госпитализации и изоляции девочки в срок до 14 февраля. Но мать ребёнка «отказалась от взятия для медицинского исследования биоматериалов дочери» и «подписала отказ от госпитализации».

После этого управление Роспотребнадзора по Свердловской области обратилось в суд. Как сообщает «Интерфакс» в Кировском районном суде Екатеринбурга в настоящее время рассматривается аналогичный иск ведомства в отношении второго ребёнка.

Ещё несколько решений о принудительной госпитализации ранее вынес суд в Санкт-Петербурге. Дело касалось пациентов, которых отправили под карантин в Боткинскую больницу, но они её самовольно покинули. Защита одной из «беглянок» указывала на абсурдность ситуации. Девушка вернулась из Китая, но никаких признаков ОРВИ у неё врачи не выявили. Более того, на заседании суда никто из его участников, не предпринял никаких мер безопасности, чтобы не заразиться от девушки, которая также находилась в зале.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. К 20 февраля эпидемия затронула более 75,4 тысячи человек по всему миру. Она уже унесла жизни 2236 заболевших. Выздороветь удалось 18264 пациентам

Как писал NEWS.ru, ранее медицинский юрист и руководитель практики досудебного и судебного разрешения споров Алексей Горяинов заявил, что жительница Санкт-Петербурга, сбежавшая из больницы, может избежать ответственности. По его словам, в российских законах есть пробелы между полномочиями главного санитарного врача и системы Роспотребнадзора по организации обязательной госпитализации и изоляции и правами пациентов на отказ от получения медпомощи.





