Ребрышки в медово-соевом маринаде: ресторанное блюдо дома

Ребрышки в медово-соевом маринаде! Это очень вкусно! Невероятно ароматные, сочные и сладковато-пряные ребрышки, которые тают во рту! Идеальное горячее блюдо для праздничного стола, пикника или просто вкусного ужина в кругу семьи. Готовятся просто, а результат впечатляет!

Ингредиенты

Свиные ребра — 1 кг

Мед — 70 г

Соус соевый — 70 г

Апельсин — 1/2 шт. (сок)

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Чеснок — 3 зубчика

Приготовление

Ребра промойте, обсушите и нарежьте на порционные куски. В глубокой миске смешайте мед, соевый соус, свежевыжатый сок половины апельсина, паприку и чеснок, пропущенный через пресс. Тщательно перемешайте маринад до однородности. Залейте ребра маринадом, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Накройте миску пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь для максимального пропитки. Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите замаринованные ребра на противень, застеленный фольгой или пергаментом. Запекайте 40–50 минут, периодически поливая выделившимся соком и соусом. Для румяной корочки в конце запекания можно включить гриль на 3–5 минут. Подавайте горячими с любимым гарниром! Приятного аппетита!

Ранее мы готовили тающую свинину с чесноком и травами в духовке. На аромат сбегутся все!