17 сентября 2025 в 06:00

Ребрышки в медово-соевом маринаде: ресторанное блюдо дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ребрышки в медово-соевом маринаде! Это очень вкусно! Невероятно ароматные, сочные и сладковато-пряные ребрышки, которые тают во рту! Идеальное горячее блюдо для праздничного стола, пикника или просто вкусного ужина в кругу семьи. Готовятся просто, а результат впечатляет!

Ингредиенты

  • Свиные ребра — 1 кг
  • Мед — 70 г
  • Соус соевый — 70 г
  • Апельсин — 1/2 шт. (сок)
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Чеснок — 3 зубчика

Приготовление

  1. Ребра промойте, обсушите и нарежьте на порционные куски. В глубокой миске смешайте мед, соевый соус, свежевыжатый сок половины апельсина, паприку и чеснок, пропущенный через пресс. Тщательно перемешайте маринад до однородности. Залейте ребра маринадом, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Накройте миску пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь для максимального пропитки.
  2. Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите замаринованные ребра на противень, застеленный фольгой или пергаментом. Запекайте 40–50 минут, периодически поливая выделившимся соком и соусом. Для румяной корочки в конце запекания можно включить гриль на 3–5 минут. Подавайте горячими с любимым гарниром! Приятного аппетита!

Ранее мы готовили тающую свинину с чесноком и травами в духовке. На аромат сбегутся все!

ребра
мясо
простой рецепт
ресторан
Ольга Шмырева
О. Шмырева
