Развод, женитьба на 27-летней, «Крокус»: как живет Араз Агаларов

Араз Агаларов
Миллиардер и глава Crocus Group Араз Агаларов женился на 27-летней избраннице. Что известно о свадьбе, почему развелся с супругой после 40 лет брака, что сейчас с «Крокус Сити Холлом»?

40 лет брака и развод

Араз Агаларов познакомился с Ириной еще в школьные годы, и дружба переросла в долгие отношения. Пара вместе училась в разных институтах, потом восстановила связь и в 1978 году официально оформила отношения.

«Дружить начали ближе к окончанию, потом поступили в разные институты. Ира — в педагогический, я — в политехнический, отношения немножко остыли, а на последних курсах мы опять сошлись и решили пожениться. Это 1978 год. С тех пор почти не расставались, пока Ира с дочкой не уехали в Америку. Конечно, на две страны жить семьей трудно…» — говорил несколько лет назад Агаларов.

Ирина Агаларова сопровождала своего избранника на разных этапах его профессионального пути. По воспоминаниям Агаларова, в какой-то момент семья уже жила на Малой Бронной, когда в их подъезде произошел взрыв, — позже выяснилось, что это было связано с криминальными разборками. Из-за напряженной обстановки он решил увезти близких в более безопасное место.

Он также рассказывал, что ранее обменял хорошую квартиру в Баку на небольшое жилье на Ленинском проспекте. Позже ему предложили расселить коммунальную квартиру на Патриарших прудах, и он, осмотрев вариант, согласился, так как площадь была большой, а стоимость — крайне низкой из-за обесценивания рубля. Семья заселилась в просторную квартиру, заняв две комнаты.

Как вспоминал сам бизнесмен: «Огромная квартира, а цена смехотворная. Рубли уже обесценивались, получалось порядка 10 тысяч долларов. Копейки!»

Однако стало известно, что Агаларов развелся с женой Ириной Иосифовной, с которой прожил в браке более 40 лет.

Женитьба на 27-летней

70-летний Агаларов недолго оставался один и вскоре снова вступил в брак — его избранницей стала 27-летняя Алена Иванова (теперь Агаларова).

Алена предпочитает вести закрытый образ жизни, скрывая свои страницы от посторонних. А сам бизнесмен пока никак не комментировал свой новый брак.

«Не так давно Араз Агаларов все-таки развелся со своей женой Ириной и официально вступил в брак с матерью своих детей, 27-летней Аленой Ивановой. Алена даже сменила имя во всех своих социальных сетях, а также в названии своего ИП. Поздравляем!» — сообщает источник StarHit.

«Крокус Сити Холл»

Сын Араза Агаларова Эмин Агаларов недавно заявил, что планы насчет дальнейшей судьбы «Крокус Сити Холла» периодически меняются.

«Ничего сказать не могу. Я был там на годовщине трагедии, я был на открытии мемориала вместе со своим отцом. Поскольку я сейчас больше занимаюсь международными проектами, не могу сказать достоверно, что сейчас происходит с „Крокусом“, потому что меня там просто физически нет, [я] не в курсе планов, а они периодически меняются», — сказал Агаларов.

22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 149 человек и более 600 получили ранения. Четыре исполнителя теракта были приговорены к пожизненному заключению.

Читайте также:

Признание о матери, труп в авто, слова об СВО: где сейчас Гоша Куценко

Отказы в съемках, райдер, потеря миллионов: как живет Дмитрий Нагиев

Развод, слухи о романе с Богатыревым, «Кухня»: где сейчас Подкаминская

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
