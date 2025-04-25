Разрезаешь, а там... Творожный рулет с тыквой и яблоками! Вкуснятина к чаю!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим восхитительный творожный рулет с тыквой и яблоками — настоящее наслаждение! Этот рулет сочетает нежность творожного теста, сладость тыквы и легкую кислинку яблок — идеальный десерт для уютных вечеров. Готовится просто, а выглядит по-праздничному!

Приготовьте тесто: смешайте 250 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара и щепотку ванилина. Добавьте 180 г муки и замесите мягкое тесто. Раскатайте в прямоугольник толщиной 5 мм.

Для начинки натрите 200 г тыквы и 1 яблоко, смешайте с 1 ст. л. меда и 1/2 ч. л. корицы. Равномерно распределите на тесте, оставив 2 см по краям. Аккуратно сверните рулет, защипните края.

Выпекайте 30 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой.

Совет: для хрустящей корочки смажьте рулет перед выпечкой взбитым желтком.

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