Забытый десерт из детства — готовим вафельные рожки с творогом: простой рецепт, полный ностальгии

Хрустящие вафельные рожки, наполненные шелковистым творожным кремом и свежими ягодами, — это не просто завтрак, а небольшое произведение кондитерского искусства, которое поднимает настроение и взрослым, и детям.

Что понадобится

150 г пшеничной муки, 50 г цельнозерновой муки, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 2 яйца, 200 мл молока, 2 ст. л. растительного масла, 2–3 ст. л. коричневого сахара, 1 ч. л. ванили (или экстракт), щепотка соли, 250 г творога, 1–2 ст. л. сметаны или йогурта, сахарная пудра по вкусу, свежие ягоды.

Как я готовлю

Смешиваю муку и крахмал. Взбиваю яйца с солью, добавляю сахар, молоко, масло, ваниль. Жидкую смесь вливаю в сухую, вымешиваю до гладкости. Накрываю пленкой, убираю в холодильник на 1 час.

Вафельницу разогреваю, слегка смазываю маслом для первой партии. Выпекаю вафли по 1–2 ст. л. теста 2–4 минуты до золотистого цвета. Горячие вафли сворачиваю в рожки, фиксирую в стакане до остывания.

Творог протираю через сито, добавляю сахарную пудру, при необходимости сметану. Наполняю рожки кремом, украшаю ягодами.