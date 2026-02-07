Зимняя Олимпиада — 2026
Разморозила пачку теста — и через 20 минут уже чаепитие. Домашние слойки с сыром и творогом — вкусно и просто

Фото: D-NEWS.ru
Разморозила пачку теста — и через 20 минут уже чаепитие с ароматными домашними слойками! Это гениально просто и невероятно быстро: минимум усилий, а результат впечатляет абсолютно всех.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые и невероятно воздушные слоечки с сочной, нежной начинкой из творога и сыра. Теплые, они просто тают во рту, создавая идеальный баланс соленоватого сыра и мягкого творога.

Для приготовления вам понадобится: готовое тесто, 100 г творога, 80 г тертого твердого сыра. Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт. Смешайте творог с тертым сыром. Равномерно распределите начинку по всему пласту, слегка отступая от краев. Плотно сверните тесто рулетом и нарежьте его на кусочки толщиной 2–3 см. Выложите слойки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, до красивого золотистого цвета. Дайте слегка остыть и наслаждайтесь!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

