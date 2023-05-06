«Разговаривал и просил пить»: очевидец о состоянии Прилепина после взрыва

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Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин после взрыва находился в сознании, он разговаривал и просил пить. Об этом рассказал РИА Новости свидетель происшествия, Он приехал в деревню Ярки в Нижегородской области на выходные.

Мы сидели за столом, где-то около 11 часов услышали взрыв. Вышли, спросили соседей. Сказали, что там машина перевёрнутая. Тоже туда пошли. Увидели — один там был мертвый, а одного из-под машины вытащили, — рассказал мужчина.

Он добавил, что Прилепина оттащили примерно на четыре метра от места взрыва, он находился в сознании, у него были сломаны обе ноги. По словам мужчины, он хотел что-то подложить, чтобы писатель не лежал на холодной земле, однако отказался от этой идеи из-за переломов у пострадавшего.

Захар Прилепин получил ранения в результате подрыва автомобиля в Нижегородской области утром 6 мая, в машине с писателем был только водитель Александр Шубин, который скончался на месте.

По версии следствия, в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района сдетонировало СВУ в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель. По факту покушения на публициста Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.

В настоящее время писатель находится в больнице. Полиция задержала подозреваемого и ищет остальных.