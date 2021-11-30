Равный консультант опровергла стереотип о том, кто чаще заражается ВИЧ

Вопреки стереотипам, ВИЧ-инфекцией заражаются люди из абсолютно разных социальных групп, рассказала равный консультант АНО «Равные» Полина Родимкина «ФедералПресс». При этом заразившийся будет жить долго, если станет принимать терапию — она позволяет даже перенести коронавирус, сообщила Родимкина.

Возраст наших клиентов — от зачатия до старости, начиная от беременных женщин до пенсионеров. На сегодняшний день социальный портрет носителя ВИЧ-статуса сильно изменился по сравнению с расхожим стереотипом. Если раньше это были маргинальные личности — наркопотребители, секс-работники, то сейчас это люди после 40, так называемый «офисный планктон». Пару лет назад самому возрастному носителю ВИЧ-статуса было 90 лет. Это был дедушка, у которого обнаружили ВИЧ во время каких-то анализов. Узнав о своем статусе, он спросил: «А я буду жить?» — сказала она.

Родимкина добавила, что в вопросе профилактики заболевания более просвещена молодёжь, чем старшее поколение. Она считает, что именно через молодых людей удаётся объяснять гражданам, что такое ВИЧ, как от него защититься и как с ним жить.

Заходишь с лекцией о первичной профилактике в аудиторию 18 лет. Для этих людей есть секс, есть презервативы. Мышление у ребят гибкое, они знают такое понятие, как кондоматы и так далее. Заходишь в аудиторию 40+ : отношения между мужчиной и женщиной — краснеем, секс — глаза потупили, презервативы — это вообще позор в джунглях, — описала Родимкина.

Как сообщили в сентябре в Роспотребнадзоре, заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения в России в 10 раз выше, чем в странах Европейского союза. А по данным «Новой газеты», в некоторых регионах Урала и Сибири риск заразиться ВИЧ-инфекцией сопоставим с африканскими странами.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по ВИЧ Евгений Воронин сообщил, что терапия ВИЧ требует скрупулёзного соблюдения рекомендаций врачей. При хаотичном приёме препаратов вырабатывается устойчивость вируса к их компонентам.