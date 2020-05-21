Рауфу Арашукову и его отцу отменили продление ареста

https://static.news.ru/photo/94b17954-9c0e-11ea-981e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Апелляционный суд отменил решение о продлении ареста бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и ещё трём подозреваемым по делу об организации преступного сообщества и убийствах.

Об этом ТАСС рассказали представители Первого апелляционного суда Москвы. Решение о продлении ареста отправлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Обвиняемые, тем не менее, останутся под стражей до заседания.

Арашукова-младшего задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совфеда. Следствие считает его причастным к убийствам советника президента Карачево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова, также ему вменяют участие в преступной группе. Рауля Арашукова обвиняют в многомиллиардных хищениях и в организации преступного сообщества.

Как писал NEWS.ru, 21 апреля Мосгорсуд оставил Арашуковых под арестом на два месяца.