Рауфу Арашукову и его отцу отменили продление ареста

Апелляционный суд отменил решение о продлении ареста бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и ещё трём подозреваемым по делу об организации преступного сообщества и убийствах.
Об этом ТАСС
Арашукова-младшего задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совфеда. Следствие считает его причастным к убийствам советника президента Карачево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова, также ему вменяют участие в преступной группе. Рауля Арашукова обвиняют в многомиллиардных хищениях и в организации преступного сообщества.
Как писал NEWS.ru, 21 апреля Мосгорсуд оставил Арашуковых под арестом на два месяца.
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