Растёт десятилетиями и не вымерзает! Цветущий ковер в вашем саду

Растёт десятилетиями и не вымерзает! Цветущий ковер в вашем саду

Растёт десятилетиями и не вымерзает! Цветущий ковер в вашем саду! Мыльнянка (Saponaria): нежный ковёр для альпинариев и каменистых садов. Это очаровательный низкорослый многолетник высотой около 10 см. Почвопокровное растение образует плотные подушки из мелких ярко-зелёных листьев, которые в период цветения (май — июль) обильно покрываются мелкими розовыми или белыми цветками, создавая эффект «цветущего ковра».

Интересные факты

Природный «мыльный» эффект: корни и листья мыльнянки содержат сапонины — натуральные пенообразующие вещества. В древности их использовали вместо мыла для стирки и купания.

Лекарственные свойства: в народной медицине растение применяли как отхаркивающее и противовоспалительное средство (но требует осторожности — в больших дозах токсично!).

Устойчивость к засухе: благодаря стержневой корневой системе мыльнянка отлично переносит засушливые периоды.

Медонос: привлекает пчёл и бабочек, способствуя опылению других растений в саду.

Мыльнянка — идеальный выбор для «ленивых» садоводов: она десятилетиями растёт на одном месте, не вымерзает и почти не требует ухода. Попробуйте поселить этот скромный, но очаровательный многолетник в своём альпинарии — и вы оцените его неприхотливую красоту!

В Средние века мыльнянку называли «мыльным корнем» и даже использовали для чистки дорогих тканей и гобеленов!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.