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16 июля 2025 в 18:00

Растет в тени и без солнца! Россыпь нежных звездочек на клумбах!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот очаровательный многолетник — настоящая находка для тенистых уголков вашего сада. Печёночница прекрасно чувствует себя там, где другие растения чахнут от недостатка света. Её нежные цветки, напоминающие звёздочки, и декоративные листья украшают сад с ранней весны до поздней осени.

Печёночница абсолютно неприхотлива — она не требует сложного ухода, довольствуется умеренным поливом и рыхлой почвой. Растение идеально подходит для посадки под деревьями, возле кустарников или на северной стороне построек. Даже в глубокой тени печёночница сохраняет свою декоративность, лишь слегка вытягиваясь в поисках света.

Особенно эффектно смотрится этот многолетник в групповых посадках, образуя живописные куртинки. Печёночница прекрасно сочетается с папоротниками, хостами и другими теневыносливыми растениями. А её раннее цветение, когда сад только просыпается после зимы, делает её настоящей королевой весеннего сада.

Этот скромный, но удивительно стойкий цветок будет радовать вас годами, не требуя особого внимания. Посадите печёночницу — и ваш тенистый сад заиграет новыми красками!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
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садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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