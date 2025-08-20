Растет сам и пахнет как духи: многолетник для посадки осенью

Лилии — роскошное украшение сада, сочетающее изысканную красоту с удивительной неприхотливостью. Этот многолетник растет сам, пахнет как духи и отличается хорошей зимостойкостью.

Для посадки осенью выбирайте здоровые луковицы без пятен с упругими чешуйками. Оптимальное время — конец сентября или начало октября, за 3–4 недели до заморозков. Выберите солнечное место с легкой полутенью и хорошо дренированной почвой (лилии не переносят застоя воды). Перекопайте землю на глубину 30 см, внесите ведро перегноя и 50 г суперфосфата на 1 м².

Луковицы высаживайте на глубину, равную трем их диаметрам (15–20 см для крупных сортов), с расстоянием 25–30 см между растениями. После посадки обильно полейте и замульчируйте торфом или компостом слоем 5–7 см. Весной мульчу не убирайте — она защитит всходы от заморозков. Уже в первый год лилии дадут несколько бутонов, а на второй год раскроются во всей красе.

