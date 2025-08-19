Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Цветет круглый год и не поражается вредителями: живая изгородь без хлопот

С этим многолетником вы быстро вырастите живую изгородь без хлопот. Он цветет круглый год (при теплой зиме), устойчив к засухе и не поражается вредителями.

Бугенвиллея — эффектный многолетник, который покоряет яркими прицветниками. Ее главное преимущество — способность быстро разрастаться, создавая живые изгороди или украшая фасады. Растение легко размножается черенками, что делает его экономичным вариантом для озеленения.

Бугенвиллея отлично адаптируется к разным условиям — ее можно выращивать в горшках, кашпо или открытом грунте. При этом она не поражается вредителями и требует минимального ухода: умеренный полив, редкие подкормки и обрезка для формирования кроны.

Ранее был назван многолетник, который цветет без грамма удобрений.

