Обрезать и закутать! Как и когда нужно начать готовить розы к зиме

Розы в саду перед наступлением заморозков необходимо обрезать и закутать! Рассказываем, как это сделать и когда нужно начать готовить цветы к зиме.

Подготовку роз к зиме начинайте после первых заморозков (октябрь-ноябрь), когда растение перейдет в состояние покоя. Сначала проведите санитарную обрезку: удалите все невызревшие побеги (они не перезимуют), оставьте 30–40 см от земли, срежьте листья и бутоны. Места срезов обработайте садовым варом.

Затем окучьте кусты сухой землей или компостом на высоту 20–25 см — это защитит корневую шейку. Для укрытия используйте воздушно-сухой метод: установите каркас из проволоки или ящиков, накройте двумя слоями спанбонда (плотность 60 г/м²) или еловым лапником. В регионах с суровыми зимами дополнительно укройте рубероидом, оставив продухи для вентиляции.

Важно укрывать розы в сухую погоду при температуре −5–7 °C — слишком раннее утепление приведет к выпреванию. Весной (в марте-апреле) начинайте постепенно раскрывать кусты, чтобы избежать перегрева.

