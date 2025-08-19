Многолетник с махровыми белыми цветами: морозостойкий и засухоустойчивый

Жемчужница (тысячелистник птармика) — неприхотливый многолетник с махровыми белыми цветами, напоминающими жемчужины. Ее главные преимущества: морозостойкость (до -25°C), засухоустойчивость и способность расти везде.

Жемчужница цветет с июня по сентябрь, привлекая пчел и бабочек, а ее серебристые листья декоративны даже без цветов. Размножается делением куста или семенами, быстро разрастаясь в пышные куртины.

Для посадки выберите солнечное место с дренированной почвой, добавьте компост при посадке — и жемчужница будет цвести годами без особого ухода. Идеальна для дачников, у которых нет возможности постоянно следить за цветами. Отлично сочетается с розами, лилейниками и злаками, создавая воздушные композиции.

Ранее был назван многолетник, который может расти в тени и без полива: зацветет даже в пещере.