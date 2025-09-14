Растет где угодно: в сыром углу, у забора, под елями! Многолетник-богатырь выживет даже в тайге!

Бузульник — настоящий исполин тенистого сада! Его мощные листья с красно-коричневыми, пурпурными или зелёными оттенками создают эффектный фон, а золотисто-жёлтые свечи соцветий вспыхивают, как факелы, даже в самых глухих уголках. И пусть он любит влагу, его выносливость впечатляет!

Я сею бузульник под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Выбираю тенистое место — под деревьями или у северной стороны дома. Глубина заделки семян — около 1 см. Присыпаю землёй, слегка уплотняю и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной он всходит дружными крепкими ростками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Бузульник невероятно вынослив: он зимует без укрытия, выдерживает морозы до -35 °C, растёт на любой почве, главное — чтобы было достаточно влаги. С годами кусты набирают мощь, превращаясь в настоящих гигантов.

