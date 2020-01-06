https://static.news.ru/photo/1de0378a-3209-11ea-a9c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/adagamov/Global Look Press

Сотрудники Следственного комитета РФ завершили расследование по нарушениям в амурской колонии, в которой член банды Цапков Вячеслав Цеповяз ел крабов и жарил шашлыки. Обвиняемыми по делу о превышении должностных полномочий проходят два бывших руководителя ИК № 3 УФСИН России по Амурской области Сергей Картавцев и Владимир Васильев.

Об этом журналистам в среду, 8 января, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что расследование по делу бывшего начальника ИК Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева уже завершено. Далее, после ряда процессуальных действий, дело будет передано в суд.

Петренко рассказала, по каким причинам экс-руководители колонии обвиняются в превышении полномочий.

По данным следствия, с 2011 по 2015 год на территории колонии незаконно организовали пасеки, птичники, автосервисы и сувенирные цеха. Для трудоустройства на эти производственные объекты они заключили договоры со знакомыми и родственниками заключённых. Кроме того, некоторых заключённых, в том числе Цеповяза, необоснованно переводили на облегчённые условия заключения, — передаёт слова Петренко ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат одного из членов банды Вячеслава Цеповяза Генрих Хачатуров рассказал, что его подзащитному может грозить новый срок. По его словам, мужчину обвинили в вымогательствах.

Следственный комитет считает, что преступник требовал деньги у предпринимателей Краснодарского края.