Выходные и праздники в ноябре 2023 года: когда и как отдыхаем Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ноябре 2023 года россияне будут отдыхать девять дней, один из которых будет праздничным. Сколько продлятся выходные, когда они наступят?

Какие дни в ноябре будут нерабочими

Россияне будут отдыхать в государственный праздник — День народного единства. Вне зависимости от дня недели 4 ноября всегда является нерабочим днем. Если праздник выпадает на субботу или воскресенье, то предусмотрен перенос выходного. В этом году 4 ноября выпало на субботу, поэтому россияне будут отдыхать в понедельник, 6 ноября.

Согласно Трудовому кодексу, в пятницу, 3 ноября, на предприятиях объявят сокращенный рабочий день, выходные продлятся до вторника.

Таким образом, россияне в ноябре 2023 года будут отдыхать три дня подряд — 4, 5 и 6 ноября (суббота, воскресенье и понедельник).

Сколько выходных будет в ноябре

Всего в ноябре 2023 года 30 дней. 21 из них будет рабочим, в их числе — сокращенный. Последний не касается непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений, средств массовой информации, общественного транспорта и других предприятий.

Девять дней в ноябре будут выходными и праздничными.

Когда выгодно брать отпуск в ноябре

Ноябрь нельзя назвать выгодным для отпуска. Наиболее удобными для отдыха считаются месяцы, в которых больше всего рабочих дней, так как в этом случае сотрудники меньше всего теряют в оплате.

Куда выгодно поехать отдыхать в ноябре

В регулярном обзоре, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщили, что Египет возглавил список самых продаваемых направлений на ноябрьские праздники, отобрав лидерство у Турции.

«В списке самых продаваемых зарубежных пляжных направлений на ноябрьские праздники Египет отобрал лидерство у Турции, где уже не так тепло. За год минимальные цены на Анталью подскочили почти на 100%, а на ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланку они сейчас в рублях даже ниже, чем год назад», — уточняется в сообщении.

Порядка 28% всех бронирований приходятся на Египет, еще 27% — на Турцию. На третье место по продажам вышли ОАЭ с 20% бронирований, на четвертое — Таиланд с 15%. Пятерку лидеров замкнула Россия с 10%.

Дешевле всего отдохнуть на море в ОАЭ, минимальная стоимость десятидневного тура — 115 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками. Второе место в рейтинге занял Египет с ценником в 123 тысячи рублей, а третье — Шри-Ланка — 167 тысяч.

Среди непляжных туров самым доступным остается Санкт-Петербург: отдыхающим потребуется порядка 31,5 тысячи рублей. Далее идут Абхазия (43,8 тысячи рублей) и Калининград (46,5 тысячи рублей).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда россияне будут отдыхать в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень праздничных и выходных дней в 2024 году. Согласно документу, установлены десятидневные новогодние каникулы — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Из-за того, что 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, эти нерабочие праздничные дни перенесены на 10 мая и 31 декабря.

Помимо этого, нерабочие дни переносятся с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Трехдневные выходные с 23 по 25 февраля введены в честь Дня защитника Отечества, в Международный женский день россияне будут отдыхать с 8 по 10 марта.

В связи с 1Мая и Днем Победы выходными объявили дни с 28 апреля по 1 мая и период с 9 по 12 мая.

Кроме того, нерабочим утвержден День России 12 июня. В ноябре россияне отдохнут 3-го и 4-го числа, в декабре — с 29-го по 31-е.

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