Праздник 15 ноября: история и значение Всероссийского дня призывника Рассказываем, какой праздник отмечают 15 ноября и каково его значение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День призывника

В середине ноября, в разгар осеннего призыва, граждане РФ отмечают Всероссийский день призывника. Обратимся к истории и традициям праздника, а также вспомним про изменившиеся условия срочной службы в России.

15 ноября — Всероссийский день призывника: выходной или нет

15 ноября Россия отмечает ежегодный праздник — Всероссийский день призывника. Несмотря на официальный статус праздника, эот день не является выходным. Так что среда, 15 ноября, в этом году будет рабочим днем.

Престиж армии и патриотизм: в чем суть Всероссийского дня призывника

Вооруженные силы Российской Федерации появились в 1992 году, после развала СССР. Они были основаны по распоряжению Бориса Ельцина. Однако корни воинской повинности в России уходят глубоко в прошлое. Известно, что организованные воинские формирования существовали уже во времена Московского государства.

А вот призыв как таковой возник в России только при Петре I. В 1705 году император издал указ о введении так называемой рекрутской повинности. Согласно ей, в армию призывались мужчины из всех сословий, служба длилась пожизненно. Для дворян повинность была поголовной, для податных сословий — общинной. Общины отправляли на службу установленное число рекрутов, при этом они сами определяли, кто именно пойдет в армию.

После смерти Петра условия службы в армии неоднократно менялись. Сроки службы сокращались, некоторые сословия освобождались от повинности. Например, при Александре II служба стала необязательной для дворян, купцов и священнослужителей.

Во времена СССР появился аналог современной альтернативной службы. Нетрудовые классы не участвовали в учениях, но были задействованы в обслуживании армии. А в 1968 году к осеннему призыву, проходившему в ноябре-декабре, прибавился привычный нам весенний призыв.

С развалом СССР возникла потребность в укреплении патриотизма в молодежной среде. В связи с этим в 1992 году по указу Бориса Ельцина был введен новый праздник — Всероссийский день призывника. Торжество назначили на 15 ноября. Праздник должен был укрепить престиж армии, в том числе — срочной службы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Всероссийский День призывника

Как отмечают День призывника в России

В 2023 году в День призывника по традиции пройдут патриотические мероприятия. В первую очередь речь идет о дне открытых дверей в воинских частях. На празднование приглашаются юноши, не достигшие призывного возраста. Во время посещения военкомата у них есть возможность больше узнать о службе в армии.

15 ноября 2023 года в школах пройдут воспитательные встречи с сотрудниками МВД, МЧС, ФСБ и других силовых структур. Иногда учебные заведения организовывают беседы с ветеранами ВОВ. Вместе с этим в День призывника проводятся экскурсии по музеям, посвященным военной тематике.

Празднование Дня призывника неизменно связано с показательными выступлениями, в том числе маршами военнослужащих. На телевидении показывают тематические фильмы. А по радио идут передачи, посвященные особенностям армейского быта.

Также 15 ноября принято поздравлять мужчин призывного возраста: как принявших присягу, так и еще не вступивших на службу. Вместе с ними праздник отмечают члены призывных комиссий и другие работники военкоматов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru День призывника в 2023 году

Сколько служат в армии России в 2023 году

Накануне Дня призывника стоит поговорить об изменившихся условиях срочной службы в России. В 2023 году был принят закон, в связи с которым верхняя возрастная планка для призывников поднялась до 30 лет. Закон вступит в силу уже 1 января 2024 года. В категорию срочников попадут граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Уточним, что изменения не затронут мужчин, достигших возраста 27–29 лет в 2023 году

Для большинства граждан (за исключением педагогов, жителей республик и округов Крайнего Севера и работников сельхозов) призыв проходит дважды в год, весной и осенью:

с 1 апреля по 15 июля;

с 1 октября по 31 декабря.

Срок службы в армии пока не изменился. Он по-прежнему составляет 12 месяцев.

Еще одно изменение 2023 года — введение электронных повесток. Если раньше повестки вручались из рук в руки, то теперь военкоматы могут рассылать их заказными письмами, а также отправлять в электронном формате через сайт госуслуг. Как только повестка окажется в личном кабинете призывника, она засчитывается как полученная. При этом данные об отправленных повестках будут храниться в едином реестре.

Согласно 59 статье Конституции, воинская служба — «долг и обязанность» гражданина РФ. 15 ноября — праздничный день, в который принято вспоминать истинное значение службы в армии.

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