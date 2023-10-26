Россиянам назвали город с самыми дешевыми отелями на новогодние праздники МТС Travel: дешевле всего забронировать отель на праздники можно в Калининграде

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Новогодняя иллюминация на площади Победы в Калининграде

Сейчас забронировать отели и апартаменты на новогодние праздники можно в среднем за 6,4 тысячи рублей в сутки на двоих без завтраков, сообщили РИА Новости в сервисах МТС Travel и Bronevik.com. Там отметили, что самые дешевые гостиницы находятся в Калининграде — за сутки нужно заплатить в среднем всего шесть тысяч рублей.

Самые дорогие отели — в Петербурге, где придется отдать за размещение 7,2 тысячи, и в Казани, где сутки стоят 8,9 тысячи. Чуть дешевле в Москве (7,1 тысячи) и в Нижнем Новгороде (семь тысяч рублей). Эти же направления, несмотря на цену, являются самыми востребованными: на Москву приходятся 14% всех бронирований по стране. В тройку лидеров по востребованности также входят Санкт-Петербург (8%) и Казань (7% бронирований).

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, где в России можно увидеть северное сияние. По ее словам, чаще всего туристы отправляются в Мурманск. Это направление популярно, в частности, из-за транспортной доступности — из многих городов до него можно долететь на самолете за пару часов, пояснила путешественница. Также россияне часто выбирают для наблюдения за природным явлением север Красноярского края, Карелию, Республику Коми, Чукотку и Якутию.