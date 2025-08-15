Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Раскрываю секрет турецких хозяек: куриный суп с кабачком — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турецкий куриный суп с кабачком — нежный и ароматный! Этот суп — настоящий символ турецкого гостеприимства: легкий, но сытный, с мягкими кусочками курицы, нежными кабачками и приятной кислинкой лимона. Идеальное блюдо для тех, кто любит гармонию простых ингредиентов и ярких вкусов.

Рецепт:

В кастрюле обжарьте 1 измельченную луковицу на 2 ст. л. оливкового масла до прозрачности. Добавьте 300 г куриного филе, нарезанного кубиками, и обжаривайте до легкой румяности. Влейте 1,5 л воды или бульона, доведите до кипения и варите 15 минут на среднем огне.

Очистите 2 молодых кабачка, нарежьте кубиками и отправьте в бульон. Добавьте 1 натертую морковь, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. сушеной мяты и соль по вкусу. Варите еще 10 минут, пока овощи не станут мягкими.

В конце влейте сок половины лимона и посыпьте свежей петрушкой. Подавайте горячим, при желании добавив щепотку красного перца для пикантности. Этот суп согреет и порадует своим свежим вкусом!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

супы
рецепты
кулинария
обеды
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
