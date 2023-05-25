Раскрыты последствия мытья автомобиля на даче Юрист Попельнюх: мытье автомобиля на участке СНТ грозит штрафом до пяти тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Юрист Андрей Попельнюх рассказал РИА Новости, что мытье автомобиля на территории садового некоммерческого товарищества грозит штрафом в размере до пяти тысяч рублей. Эксперт добавил, что в случае поступления жалобы, владельца авто могут также обязать выплатить компенсацию за нанесенный экологический ущерб.

Штраф за мойку или ремонт автомобиля на прилегающей территории к частному домовладению на территории СНТ составляет для граждан от трех до пяти тысяч рублей, — сказал Попельнюх.

Он предупредил, что грязная вода или химикаты не должны попадать на участки соседей и территорию самого СНТ.

Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, что дачу у собственника могут изъять — конфисковать или продать с торгов, однако для этого нужны веские основания. Эксперт уточнила, что это может произойти, если была доказана вина собственника в экономическом преступлении, если владелец собственности объявил о банкротстве, а дачу изымают для погашения долгов. По ее словам, участок земли могут изъять, если собственник устроил на территории свалку, автомастерскую или выращивает запрещенные растения.