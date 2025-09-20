«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 19:56

Российский рынок гейминга составил 200 млрд рублей в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок гейминга составил 200 млрд рублей в год, сообщил директор по стратегии VK Play Александр Жиганов на конференции-выставке Play Port Fest 2025. Согласно его презентации, 115 млрд рублей от общей суммы приходится на компьютерные игры, 60 млрд рублей — на мобильные игры и еще 25 млрд рублей — на браузерные игры.

Наш рынок, по разным оценкам, занимает примерно 200 млрд рублей в год. Я сразу дам пару важных дисклеймеров. В России сейчас никто точно не знает, и никто не обладает всеми данными об игровом рынке. Эта особенность не только наша, но и мировая, но у нас это осложнено и санкциями, и тем, что многие перешли на зарубежные аккаунты, и тем, что очень многое спрятано в серой «пиратской» зоне, — поделился Жиганов.

Он также отметил, что по финансовым объемам отечественный рынок не такой большой, как в других странах, однако по активности игроков он входит в мировой топ-3 — после США и Китая. Жиганов добавил, что русский язык и российский трафик занимают внушительную долю на онлайн-платформе Steam — 8,4% и 7,8% соответственно. Эксперт подчеркнул, что для всех игровых студий любой игрок из России, «даже не платящий», — важный и ценный.

Ранее сообщалось, что компании, занимающиеся разработкой популярных игр «Мир танков» и «Мир кораблей», были полностью национализированы. Теперь они полностью находятся в собственности России. Речь идет о ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва».

Россия
компьютерные игры
видеоигры
российский рынок
