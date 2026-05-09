Раскрыто уникальное качество Влада Листьева

Журналист Додолев: Листьев был уникален тем, что легко дарил рейтинговые проекты

Владислав Листьев Владислав Листьев Фото: Виталий Савельев/РИА Новости
Уникальное качество телеведущего и продюсера Владислава Листьева, которому 10 мая исполнилось бы 70 лет, заключалось в том, что он постоянно отдавал другим рейтинговые проекты, рассказал NEWS.ru журналист, медиаменеджер Евгений Додолев. По его словам, ни один другой телевизионщик в мире никогда бы этого не сделал.

Я не знаю, не видел ни одного телевизионщика в мире, который, имея рейтинговый проект в качестве продюсера и ведущего, взял бы его и добровольно отдал. В этом смысле Листьев уникальный совершенно персонаж вообще в телеиндустрии. Это и «Поле чудес», которое он раскрутил, сделал самым рейтинговым проектом и отдал его Леониду Якубовичу. То же было с «Темой», как только она стала рейтинговой программой, он отдает ее Юлию Гусману, — напомнил Додолев.

По его словам, у Листьева была «такая удивительная» уверенность в своих продюсерских силах, абсолютная убежденность в том, что тот проект, который он сделает потом, будет круче предыдущего.

Я специально изучал этот вопрос не только у нас, но и в США, и в Лондоне на ВВС. Никогда телевизионщики не отдают проекты на взлете и держатся за них «до неприличия», — сказал журналист.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза обвинил «финансовых воротил» в убийстве Листьева. По словам артиста, ведущий предлагал изменить систему распределения доходов от телерекламы, поэтому его решили «убрать», чтобы он не мешал «пилить бабло». Певец выразил уверенность, что причиной таких преступлений всегда являются деньги.

Листьев
Леонид Якубович
Юлий Гусман
телеведущие
Дмитрий Горин
Д. Горин
