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21 июля 2025 в 10:33

Раскрыто, сколько потерпевших по делу о «Крокусе» вызвано в суд

Около 150 потерпевших примут участие в судебном процессе по делу «Крокуса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около 150 потерпевших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве примут участие в судебном процессе, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из них. Всего же признаны потерпевшими 2,3 тысячи человек. Слушания пройдут во 2-м Западном окружном военном суде.

Из 2300 человек в рассмотрении уголовного дела по существу о теракте в «Крокусе» в отношении 19 фигурантов выразили желание участвовать в судебном процессе около 150, — сказал он.

Известно, что процесс пройдет 21 июля в закрытом режиме. Дело, насчитывающее более 470 томов и результаты 200 экспертиз, будет рассматривать коллегия из трех судей. Для обеспечения безопасности приняты беспрецедентные меры с привлечением сотрудников силовых структур. Суд оставляет за собой право полностью закрыть процесс для СМИ и публики на любом этапе.

Ранее адвокат пострадавших в теракте Игорь Трунов сообщал, что по делу проходят 19 подозреваемых. Юристы, представляющие интересы потерпевших, планируют подать гражданские иски с требованиями о компенсации ущерба к лицам, обвиняемым в совершении данного преступления.

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