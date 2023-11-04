Раскрыто место, где можно увидеть подлинник иконы Казанской Божией Матери Патриарх Кирилл: икону Казанской Божией Матери вернут на Красную площадь

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Обретенный подлинник чудотворной Казанской иконы Божией Матери, который долгое время считался утраченным, вернут в Казанский собор на Красной площади, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Успенском соборе. По его словам, каждый желающий сможет приложиться к святыне, передает «Интерфакс».

Икона, которая сегодня находится у нас, которая является чудотворной, будет возвращена в Казанский собор на Красной площади, куда она и предназначалась, откуда ее не то похитили, не то убрали. Но чудом Божиим явленная вновь будет направлена снова в Казанский собор, — заявил патриарх.

Он пригласил жителей и гостей Москвы, кто будет посещать Красную площадь, заходить в Казанский собор и прикладываться к святыне, чтобы сопричесть себя к великой гражданской истории. По словам патриарха Кирилла, этот тот самый чудотворный образ, перед которым молились Минин и Пожарский.

Подлинник иконы Казанской Божией Матери, которая считалась утерянной более ста лет назад, был найден в патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино. Патриарх Кирилл назвал историческим событием обнаружение святыни, которая считается одной из самых драгоценных в истории РПЦ.