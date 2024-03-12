Раскрыто имя блогера, заработавшего больше всех на рекламе в Instagram Роскомнадзор: оборот рекламы в Instagram составил 900 млн рублей в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клава Кока

Роскомнадзор выяснил, что российские компании в 2023 году потратили 900 млн рублей на рекламу в Instagram (деятельность в РФ запрещена), передает «Коммерсант». В ведомстве также подчеркнули, что все денежные операции данного характера учтены в Едином реестре интернет-рекламы, а больше всех среди блогеров на рекламных интеграциях заработала Клава Кока.

Уточняется, что в прошлом году более чем на треть выросли доходы крупных блогеров, пользующихся этой соцсетью. По данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), они заработали на 35% больше, общий объем инфлюенс-маркетинга вырос еще сильнее — на 90%, достигнув отметки в 30 млрд рублей.

В тройку лидеров по доходам вошли певица Клава Кока, заработавшая 21,2 млн рублей, стилист Карина Нигай с 18,2 млн рублей прибыли и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич (9,9 млн рублей). Среди брендов в топ-3 вошли: бренды одежды и аксессуаров, в том числе Finn Flare и Kari, заказавших порядка 17% рекламы у блогеров, бренды продуктов питания (напитки Green Milk и другие) с 15% от общего объема и контентные платформы с 12,9% (сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте» и другие).

Ранее стало известно, что 75% российских компаний отказались от рекламы у иноагентов еще в конце 2023 года. В исследовании агентства digital-маркетинга icontext приняли участие более 300 компаний со всей России.