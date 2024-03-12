Стало известно число компаний, отказавшихся от рекламы у иноагентов ТАСС: 75% компаний РФ прекратили сотрудничество с иноагентами в 2023 году

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

75% российских компаний отказались от рекламы у иноагентов еще в конце 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования агентства digital-маркетинга icontext, в котором приняли участие более 300 компаний со всей России. 14% компаний запланировали отказ от рекламы у иноагентов на ближайшее время, 11% не планировали отказываться от этого трафика до тех пор, пока он не станет незаконным.

В конце 2023 года подавляющее большинство представителей крупных компаний (75%) уже отказались от рекламы у иноагентов, — говорится в результатах опроса.

Исследование также показало, что крупные компании все чаще включают в маркетинговые стратегии работу с блогерами. Исполнительный директор icontext Мария Азлецкая отметила, что многие компании намерены использовать новые направления и продукты взамен ушедших соцсетей и систем. По ее словам, бизнес стал перераспределять бюджеты на доступные каналы, используя инфлюенс, работу с лидерами мнений и блогерами, а также рекламу в ретейл-медиа.

Ранее стало известно, что СМИ, которые разместят на своих ресурсах рекламу от иноагентов, могут получить предупреждение от Роскомнадзора. Как сообщила руководитель центра правовой защиты журналистов Анна Белозерова, в случае его игнорирования им грозит штраф до 300 тысяч рублей.