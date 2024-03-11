Названы последствия для разместивших рекламу от иноагентов СМИ Правозащитница Белозерова: разместившие рекламу от иноагентов СМИ получат штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМИ, которые разместят на своих ресурсах рекламу от иноагентов, могут получить предупреждение от Роскомнадзора, сообщила руководитель центра правовой защиты журналистов Анна Белозерова РИА Новости. В случае его игнорирования им грозит штраф до 300 тысяч рублей.

В данном законопроекте идет речь о запрете для средств массовой информации использовать в своих материалах ссылки на такие ресурсы в рекламных целях, то есть цитирование материалов иноагентов не будет считаться нарушением, если это не реклама с целью привлечь внимание, — пояснила правозащитница.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. Также обновленным законом запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. Депутаты Госдумы 28 февраля единогласно приняли в третьем чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих иноагентам. За принятие законопроекта проголосовали 402 члена парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что многие СМИ и блогеры в статусе иноагентов уже объявили о своем закрытии или сокращениях штата. По его прогнозам, доходов от рекламы лишатся от 50 до 80% проектов.