Раскрыт страшный диагноз внебрачного сына Михаила Евдокимова

Внебрачный сын артиста и экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, 21-летний Даниил Белов, впервые публично рассказал о том, что у него выявили врожденную патологию сердца. В эфире программы «Звезды сошлись» молодой человек объяснил, что заболевание на сегодняшний день не поддается медикаментозному лечению. Радикально исправить ситуацию может только пересадка клапана.

Гипертрофия левого желудочка. Это увеличенные стенки сердца. Такое передается наследственно, но еще ухудшается, когда ты занимаешься тяжелой атлетикой. Я занимался раньше, сейчас уже не занимаюсь — пояснил он в студии ток-шоу.

Терапевт Мария Беневская назвала это заболевание очень серьезным. По ее словам, первое проявление может случиться как внезапная сердечная смерть, и человек может умереть, даже не зная, что болен. Однако при соблюдении определенных рекомендаций, добавила врач, можно прожить счастливую и нормальную жизнь.

