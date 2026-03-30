Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 21:01

Раскрыт страшный диагноз внебрачного сына Михаила Евдокимова

Внебрачный сын Михаила Евдокимова рассказал о врожденной патологии сердца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Внебрачный сын артиста и экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, 21-летний Даниил Белов, впервые публично рассказал о том, что у него выявили врожденную патологию сердца. В эфире программы «Звезды сошлись» молодой человек объяснил, что заболевание на сегодняшний день не поддается медикаментозному лечению. Радикально исправить ситуацию может только пересадка клапана.

Гипертрофия левого желудочка. Это увеличенные стенки сердца. Такое передается наследственно, но еще ухудшается, когда ты занимаешься тяжелой атлетикой. Я занимался раньше, сейчас уже не занимаюсьпояснил он в студии ток-шоу.

Терапевт Мария Беневская назвала это заболевание очень серьезным. По ее словам, первое проявление может случиться как внезапная сердечная смерть, и человек может умереть, даже не зная, что болен. Однако при соблюдении определенных рекомендаций, добавила врач, можно прожить счастливую и нормальную жизнь.

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек (Валерия Чекалина) приступила к курсу химиотерапии в государственном онкологическом центре имени Блохина. Решение о госпитализации в российскую клинику было принято из-за невозможности выезда за границу и отсутствия средств на зарубежное лечение.

сыновья
диагнозы
болезни
губернаторы
Алтайский край
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.