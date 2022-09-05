Раскрыт способ избежать осенней хандры после лета Психолог Хакимов раскрыл способ избежать осенней хандры после лета

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Психолог Денис Хакимов рассказал, что осенью из-за снижения иммунитета и сокращения светового дня многие люди замечают у себя признаки уныния и упадка сил. Эксперт отметил, что побороть данное ощущение можно с помощью длительных прогулок по выходным, чтобы удлинить световой день, а также обеспечить хорошее освещение в помещениях, где человек проводит больше всего времени. Он также посоветовал восполнять дефицит витамина D с помощью употребления жирных сортов рыбы и сыров, а серотонин с помощью фруктов и орехов.

Не стоит забывать и о физических нагрузках. Пользу принесет любая посильная активность. Даже простая гимнастика увеличивает приток кислорода в мозг, что способствует улучшению его работы, а также выработке эндорфина — а чем его больше, тем лучше настроение, — поделился Хакимов.

Специалист также посоветовал заниматься любимыми хобби, смотреть фильмы и сериалы, читать книги, а также проводить время с друзьями и родными. Психолог при этом подчеркнул, что если возникает ощущение, что ничего не помогает, то следует обратиться к врачу за помощью, так как за этим может скрываться глубинная личностная проблема.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что бледность, синюшность кожи, желтизна и пурпурность говорят о нарушениях в крови. Эксперт пояснил, что различные оттенки кожи могут говорить о заболевании анемией, венозным застоем, кровоизлиянием или разрушением эритроцитов. По словам врача, синюшность характерна при нарушении кровообращения. Он при этом назвал пурпурно-леопардовый оттенок кожи самым опасным, так как это может говорить о том, что у человека в коже идет кровоизлияние, которое постоянно меняет цвет кожи.