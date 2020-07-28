Раскрыт новый способ мошенничества в Интернете

https://static.news.ru/photo/3d809c5c-d0aa-11ea-bb7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Эксперты по кибербезопасности обнаружили новую схему мошенничества в Интернете. Мошенники предлагают пользователям быстрый доход от майнинга криптовалют через браузер.

Ставки соблазнительно высоки: до 20 тысяч рублей в час за сдачу в аренду неиспользованных мощностей компьютера. При этом на сайте, где необходимо зарегистрироваться, чтобы получить прибыль, даже встроен счётчик «заработанных» денег, передаёт РИА Новости со ссылкой на Qrator Labs.

Подвох заключается в том, что вывод заработанного возможен только после оплаты «комиссии» за верификацию. Сумма по сравнению с доходом небольшая — например, 400 рублей. Однако потом деньги со счетов могут списываться многократно, так как в результате такой операции злоумышленники получают данные банковских карт жертвы.

Никакого дохода пострадавший, разумеется, не получает.

Специалисты советуют при совершении любых платежей в Интернете всегда проверять, есть ли на странице оплаты ссылка на главный сайт в том же домене. Помимо этого, важно обращать внимание на наличие официальных документов — таких как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты по кибербезопасности нашли встроенную уязвимость в процессорах смартфонов и планшетов Apple. Баг позволяет злоумышленникам обойти защиту и взломать целый ряд устройств.