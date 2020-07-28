Раскрыт способ взломать почти любой гаджет от Apple

https://static.news.ru/photo/88133a48-d0a7-11ea-b7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты по кибербезопасности нашли встроенную уязвимость в процессорах смартфонов и планшетов Apple. Баг позволяет злоумышленникам обойти защиту и взломать целый ряд устройств.

Проблема связана с процессорами SEP (Secure Enclave Protection). Они отвечают за хранение конфиденциальной информации, в том числе паролей и биометрических данных, передаёт РИА Новости со ссылкой на агентство по кибербезопасности Digitpol.

Для взлома используется программный код Checkm8, он преодолевает автоматическую блокировку гаджета после десяти неверных попыток ввести пароль. Благодаря этому хакеры получают возможность подобрать код для разблокировки устройства.

Хорошая новость заключается в том, что уязвимости подвержены не все смартфоны и планшеты. Кроме того, как уточняют специалисты, для взлома злоумышленнику необходимо получить физический доступ к устройству. Поэтому тот, кто не оставляет гаджет без присмотра, многократно снижает риск.

Плохая новость, впрочем, в том, что уязвимость ликвидировать на программном уровне невозможно.

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