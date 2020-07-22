Apple к 2030 году обещает сделать своё производство экологичным на 100%

https://static.news.ru/photo/7013b1ac-cb66-11ea-af2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Apple к 2030 году пообещала стереть свой «углеродный след» — продукты и производство компании не будут вредить природе.

Как отмечается на сайте компании из Купертино, это означает, что все вредные выбросы будут компенсироваться полезными для природы действиями. В частности, Apple утверждает, что уже сейчас все внутренние процессы компании не имеют негативного влияния на природу. Все офисы и дата-центры работают на экологически чистой энергии.

Более того, в течение 10 лет компания планирует сократить вредные выбросы во время производства, транспортировки и всего жизненного цикла продуктов на 75%, переводя партнёров на другие источники энергии, улучшая упаковку и развивая способы переработки вышедших из употребления продуктов.

Отмечается, что недавно изобретённый робот Дэйв разбирает старые вибромоторы из перерабатываемых iPhone и извлекает все ценные детали и редкоземельные материалы. Они могут быть пущены в дело при производстве новых моделей.

Одним из шагов Apple навстречу экологии стало сокращение комплекта поставки iPhone 12 до самого смартфона и кабеля Lightning. Теперь в коробке не будет зарядного адаптера и наушников.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Apple может выпустить новый iPhone 12 без фирменных проводных наушников. Аналитик Мин-Чи Куо считает, что отказ от проводных наушников в комплекте поможет увеличить спрос на беспроводные AirPods, которые продаются отдельно.