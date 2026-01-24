Расчет платы за воду не по счетчикам изменится

Размер платы за холодную воду при отсутствии счетчика вырастет вдвое для россиян. Согласно документам правительства, повышающий коэффициент для таких расчетов увеличен с 1,5 до трех.
Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими. При этом коэффициенты для расчета платы за горячую воду, водоотведение и электроснабжение остались прежними. Итоговая сумма в квитанции для «бессчетных» квартир теперь будет рассчитываться по формуле с учетом числа жильцов, тарифа, норматива потребления и нового повышающего коэффициента.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что жильцы могут получить перерасчет за недостаточное отопление, если температура в квартире на протяжении долгого времени находится ниже утвержденной нормы.
До этого стало известно, что с 2028 года в России начнут использовать цифровую платформу ГИС ЖКХ для информирования граждан о долгах за коммунальные услуги и их взыскания. Соответствующий пункт внесен в план мероприятий по реализации национальной бизнес-модели, который утвердило правительство РФ.