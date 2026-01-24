Расчет платы за воду не по счетчикам изменится Размер платы за холодную воду при отсутствии счетчика вырастет вдвое для россиян

Размер платы за холодную воду при отсутствии счетчика вырастет вдвое для россиян. Согласно документам правительства, повышающий коэффициент для таких расчетов увеличен с 1,5 до трех.

Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими. При этом коэффициенты для расчета платы за горячую воду, водоотведение и электроснабжение остались прежними. Итоговая сумма в квитанции для «бессчетных» квартир теперь будет рассчитываться по формуле с учетом числа жильцов, тарифа, норматива потребления и нового повышающего коэффициента.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что жильцы могут получить перерасчет за недостаточное отопление, если температура в квартире на протяжении долгого времени находится ниже утвержденной нормы.

До этого стало известно, что с 2028 года в России начнут использовать цифровую платформу ГИС ЖКХ для информирования граждан о долгах за коммунальные услуги и их взыскания. Соответствующий пункт внесен в план мероприятий по реализации национальной бизнес-модели, который утвердило правительство РФ.