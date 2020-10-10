Раненный в Карабахе российский журналист Котенок вышел из комы

https://static.news.ru/photo/5ba678b4-0ad9-11eb-89f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Арам Нерсесян/ РИА Новости

Раненный в Нагорном Карабахе российский журналист Юрий Котенок вышел из комы. Пострадавшего отключили от аппарата ИВЛ. Об этом рассказала пресс-секретарь ереванского медцентра «Эребуни» Шушан Унанян.

Он начал говорить, его состояние стабильно тяжёлое, — сообщила она РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что при обстреле Шуши был ранен российский блогер Юрий Котенок, который является автором Telegram-канала «Военкор Котенок». Вместе с ним пострадал ещё один журналист, а также человек, их сопровождавший. Состояние Котенка оценивалось как тяжёлое, а остальные получили лёгкие ранения.

Один из раненых, Левон Арзанов, является корреспондентом «Офицеров России», второй — гражданин РФ Грант Баладьян. Накануне их отправили в Москву рейсом Специального лётного отряда (СЛО) «Россия».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.