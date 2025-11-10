«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием спустя четыре дня

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием спустя четыре дня Радиостанция УВБ-76 вышла в эфир со словом «анкерый»

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием спустя четыре дня, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». В сообщении содержалось слово «анкерый».

НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817, — говорится в послании.

Ранее «радиостанция Судного дня» передала новое послание со словом «сугубый». УВБ-76 вышла в эфир в 15:36 по московскому времени. Наблюдатели, отслеживающие активность радиостанции, отмечают, что подобные сообщения обычно связаны с кодовыми инструкциями для военных объектов.

В середине октября УВБ-76 передала слова «рядоспай», «наручный» и «амилоскиф». Радиостанция также вышла в эфир еще с двумя новыми посланиями. Первое было передано в 14:13 по московскому времени — станция транслировала слово «токосъемник». В 14:37 станция добавила шифровку, содержащую только слово «файлораек».

УВБ-76 — это советская и затем российская коротковолновая радиостанция, известная также как «Жужжалка» или «радиостанция Судного дня». Она начала вещание в конце 1970-х годов и передает странные шумы, сигналы и короткие голосовые сообщения с набором букв и цифр.