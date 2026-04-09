Ради этих котлет можно стать веганом — готовлю так, что от мясных не отличить

Ради этих котлет можно стать веганом — готовлю так, что от мясных не отличить

Все гениальное просто: картофель, грибы, немного специй. Казалось бы, что тут может удивить? Но когда я впервые попробовал эту котлету, я понял — это тот самый случай, когда простота обманчива.

Ингредиенты

100 г овсяных хлопьев, 200 мл кипятка, 300 г шампиньонов, 1 шт. репчатого лука, 500 г картофеля, пучок укропа, пучок петрушки, 2 ст. л. растительного масла для жарки, 3 ст. л. муки, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. молотого кориандра, соль, перец по вкусу.

Процесс приготовления

Овсянку заливаю кипятком, перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю на 30 минут.

Грибы и лук мелко режу, обжариваю на масле 7 минут до румяности, не солю. Картофель тру на средней терке, солю, через 10 минут отжимаю лишнюю влагу.

В миске смешиваю набухшую овсянку, картофель, грибы с луком, рубленую зелень, паприку, кориандр, соль, перец и муку. Все хорошо перемешиваю.

На сковороде разогреваю масло. Выкладываю фарш ложкой, формируя котлеты. Жарю на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Убавляю огонь, накрываю крышкой и томлю 3–4 минуты. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой».