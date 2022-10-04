Названа служба, работники которой не подлежат частичной мобилизации «Объясняем.рф»: пожарные не подлежат частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ

Работников Государственной противопожарной службы не будут призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщается на портале «Объясняем.рф». Речь идет в том числе о сотрудниках, состоящих на специальном воинском учете.

Лица, проходящие службу в Государственной противопожарной службе и состоящие на специальном воинском учете, призыву по мобилизации не подлежат, — говорится в сообщении.

Ранее Генштаб Вооруженных сил России опубликовал список по отсрочкам от частичной мобилизации, подготовленный для военкоматов. Отсрочке подлежат граждане, работающие в организациях, входящих в оборонно-промышленный комплекс, в аккредитованных компаниях в области информационных технологий, а также на тех предприятиях, которые обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сооружений связи.

Кроме того, в списке значатся сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также СМИ. Отсрочка полагается и россиянам, обеспечивающим стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка страны и занимающимся управлением банковской ликвидностью.