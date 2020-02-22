Кабмин РФ одобрил поправки в ТК, позволяющие работникам старше 40 лет получать на предприятии отгул для диспансеризации.
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1851 Трудового кодекса РФ» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что на прохождение диспансеризации будет предоставляться один день раз в год с сохранением должности и среднего заработка.
Документом занимался Минтруд. При этом в ведомстве отметили, что формулировка «дополнительный выходной» для этого дня является неприменимой.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что граждане, перешагнувшие сорокалетний рубеж, теперь смогут брать на работе освобождение на один день для прохождения профилактического медосмотра, писал NEWS.ru.
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