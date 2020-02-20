https://static.news.ru/photo/8f384528-53c2-11ea-9e65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России, перешагнувшие сорокалетний рубеж, теперь смогут брать на работе освобождение на один день для прохождения профилактического медосмотра. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

На заседании кабмина он сказал, что одним из вопросов стало рассмотрение изменений в Трудовой кодекс, которые касаются диспансеризации, передаёт «Интерфакс».

Они позволят работникам старше 40 лет брать освобождение от работы на один день, чтобы пройти обследование. Соответственно диспансерный день при этом будет оплачиваться, — пояснил Мишустин.

По словам премьер-министра, теперь такой оплачиваемый выходной можно будет брать ежегодно, а не раз в три года, как было ранее. При этом у работников пенсионного и предпенсионного возраста останется право брать два оплачиваемых отгула в год для прохождения медосмотра.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно подготовить поправки в закон о госзакупках. Это необходимо для более чёткой реализации нацпроектов.