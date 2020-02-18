https://static.news.ru/photo/3d048ed6-5270-11ea-90a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ежедневно приятной физической активности следует уделять не менее 30 минут. Такую рекомендацию разработал Минздрав, сообщает ТАСС.

В сообщении ведомства говорится, что необходимо заниматься аэробной умеренной физической активностью не менее 150 минут в неделю (30 минут в день, 5 дней в неделю). При желании это можно заменить ежедневными 15-минутными тренировками.

При выборе занятий необходимо учитывать состояние здоровья пациента в настоящий момент, его образ жизни, все компоненты физической тренированности. При этом следует рекомендовать пациенту тот вид физической активности, который приносит ему удовольствие и доступен для него, отмечается в материалах ведомства.

В частности, пожилым малоподвижным людям можно начинать с меньшего времени, постепенно доводя его до нормы, а людям с ожирением нужна более длительная активность. В Минздраве считают, что при болезнях суставов «любая физактивность лучше, чем ничего», а диабетикам нужные силовые нагрузки.

Как ранее писал NEWS.ru, примерно половина жителей России страдают от хронических заболеваний. Между тем, чтобы выявить ту или иную болезнь на ранней стадии, специалисты рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию. В России по 2020 год включительно проводится Всероссийская диспансеризация взрослого населения. Также с мая 2019 года действуют новые правила прохождения профилактических медосмотров, согласно которым люди старше 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно. При этом работающим россиянам предпенсионного возраста ежегодно положены два дня оплачиваемого отпуска для всестороннего обследования организма.