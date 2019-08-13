https://static.news.ru/photo/b9920542-bdd7-11e9-9ead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство Архангельской области заявило о реализации комплекса профилактических мероприятий в качестве дополнительных мер контроля после инцидента на полигоне в Нёноксе. В частности, на обследование были отправлены медики, оказывавшие помощь пострадавшим в результате ЧП.

В пресс-службе областной администрации уточнили, что на обследовании настояли сами врачи. Процедуру они могут пройти в Москве. Первая группа медиков уже направилась в столицу.

Все расходы берёт на себя правительство Архангельской области. Обследование займёт от двух до трёх дней.

По некоторым данным, врачи подписали документ о неразглашении информации, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что жители Северодвинска предположили, что власти намерены продолжить испытания оружия в регионе. Это следует из информации о планируемой эвакуации населения посёлка Нёнокса.