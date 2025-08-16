Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025

Пышный омлет из духовки: вкуснятина с овощами, сыром и колбасой

Фото: Сгенерировано в Midjourney

Этот пышный омлет из духовки — настоящая вкусовая симфония, где нежная яичная основа сочетается с сочными овощами, ароматной колбасой и тягучим сыром. Вкус — сливочный, с нотками копченостей, сладостью перца и томатов.

Для приготовления взбейте 6 яиц с 200 мл молока, щепоткой соли и 1 ч. л. разрыхлителя (секрет пышности). Добавьте 100 г нарезанной колбасы, 1 болгарский перец кубиками, 1 помидор ломтиками и 70 г тертого сыра. Вылейте смесь в смазанную форму и запекайте 25 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавайте сразу — этот омлет хорош и горячим, и теплым. Эта вкуснятина c овощами и сыром богата белком (18 г на порцию) и станет идеальным завтраком или легким ужином!

Ранее стало известно, как приготовить кабачковый омлет за 15 минут: обалденный ПП-завтрак на скорую руку.

омлеты
рецепты
яйца
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
