14 августа 2025 в 22:01

Пышное цветение и зимовка без потерь: какие цветы подкормить в августе

В августе многолетние цветы особенно нуждаются в фосфорно-калийных подкормках, которые помогают продлить их пышное цветение и перенести им зиму без потерь. Рассказываем, какие цветы подкормить в августе.

Георгины, гладиолусы и хризантемы требуют удобрений для продления цветения и укрепления корневой системы — используйте суперфосфат (15–20 г/м²) и сульфат калия (10–15 г/м²).

Осеннецветущие многолетники, такие как астры, рудбекии и гелениумы, также нуждаются в питании — калий усилит яркость соцветий, а фосфор поддержит корни. Не забудьте о флоксах и лилейниках: внесение золы (1 стакан на ведро воды) или монофосфата калия (10 г / 10 л) ускорит вызревание побегов.

Подкормки вносят после полива или дождя, а в засуху — в жидком виде, чтобы избежать ожогов корней. Такой уход гарантирует, что растения перезимуют без потерь и в новом сезоне порадуют обильным цветением.

Ранее стало известно, какой многолетник способен прогнать мышей с участка.

