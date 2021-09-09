Пёс без челюсти: как в Сибири спасают животных, пострадавших от человека

В нескольких километрах от всемирно известного научного центра «Вектор» в Новосибирской области безвозмездно лечат собак и кошек, которые получили серьёзные увечья. Таких учреждений всего два в России, второе находится в Подмосковье. Более 90% травм животным, которым здесь помогают, нанесли люди. Проект существует за счёт благотворительных взносов. Недавно учреждение в третий раз получило президентский грант, но денег все равно не хватает. NEWS.ru побывал на базе реабилитации животных в Сибири и послушал истории о беспрецедентной жестокости человека к братьям меньшим.

Вероника Воронцова/NEWS.ru Вероника Воронцова/NEWS.ru

Кучум — якутская лайка. У пса характерный для породы окрас, длинные лапы и добрый нрав. Он первым бежит встречать гостей, ласкается и виляет хвостом. Кучум расположен к людям, хотя натерпелся от них всякого. Бывший хозяин купил щенка и посадил его в будку на короткую цепь. Для этой породы содержание в таких условиях — это медленное убийство. Лайки должны много двигаться, чтобы костный скелет сформировался правильно. Когда пёс подрос, хозяин решил взять его на охоту. Но быстро понял, что бегать он не может. Кучум с трудом даже ходил. Тогда мужчина решил его проучить. Он привязал собаку к машине и поехал. Думал, что таким образом расшевелит. У Кучума сильно пострадали суставы на лапах и повреждён позвоночник.

Пса передал волонтёрам неравнодушный мужчина, который был свидетелем того, как Кучума выбросили. Собаку выходили, он пережил несколько операций. Его лапы теперь держатся на металлических конструкциях, которые помогают ему ходить. Кучуму нельзя жить на улице, переохлаждаться или перегреваться.

Вероника Воронцова/NEWS.ru Вероника Воронцова/NEWS.ru

Новосибирская региональная общественная организация уже семь лет оказывает ветеринарную помощь животным. Здесь восстанавливают переломы, лечат инфекции, животные попадают с ожогами или обморожениями, а также проводят операции по контролю численности бездомных собак и кошек. Потом держат их до полного восстановления и пристраивают в добрые руки.



Амбассадором проекта волонтёры называют пса Гуинплена (ласково — Гуня), названного в честь героя романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». У собаки отсутствует верхняя часть морды. Животное либо стало жертвой человеческой жестокости, либо угодило в капкан. Его история прогремела на весь мир. На лечение удалось собрать крупную сумму денег.



Собаку реабилитировали, а на оставшиеся средства волонтёры выкупили участок земли рядом, вывезли оттуда мусор, выровняли рельеф и построили здание с ветеринарным кабинетом и стационаром. Постепенно за счёт благотворительных взносов помещение расширялось, появлялось всё больше мест для содержания больных зверей. Также существенно помогли президентские гранты, которые зоозащитники выигрывали, взяв на себя обязательства проводить программы стерилизации животных. Благодаря им удалось установить в больнице вместо клеток боксы, где изолированно могут содержаться собаки и кошки.

Вероника Воронцова/NEWS.ru Вероника Воронцова/NEWS.ru

Как рассказала NEWS.ru волонтёр базы реабилитации животных Екатерина Емельянова, за год через организацию проходят несколько сотен искалеченных собак и кошек. Их лечат, а потом пристраивают, используя социальные сети и другие публичные платформы. Берут даже животных с дефектами, которые исправить невозможно.

К нам попал абсолютно черный пёс, которому кто-то выколол глаза. По примерному сроку получения травмы это как раз был Хеллоуин. Видимо, в каких-то сатанинских обрядах участвовал. Зрение вернуть было уже невозможно, но это не помешало животному обрести дом. Екатерина Емельянова волонтёр базы реабилитации животных волонтёр базы реабилитации животных

Человеческая жестокость многогранна. Иногда животных не избивают, а оставляют на долгое время без присмотра. В апреле люди приехали на дачу “открывать сезон”. На одном из соседних участков они увидели пса, привязанного в сарае. Животное было измождено, даже не могло поднять голову. Ветеринары диагностировали у Барклая (так назвали собаку в приют) крайнюю степень истощения. Очень крупный пёс весил 13 килограммов при нормальной массе тела около 40. Собаку выходили, сейчас Барклай ждёт новых хозяев.

Жестокость по отношению к животным пока остановить сложно. Статьёй 245 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение, повлёкшее гибель или увечье. Человек, который избивает, не кормит, привязывает к машине собаку, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Его могут направить на исправительные работы на срок до двух лет или в колонию на три — пять лет. Но пока закон существует только на бумаге, реальных сроков за жестокое обращение с животными почти нет, сообщила в беседе с NEWS.ru юрист, президент фонда “Забытые животные” Анастасия Комагина.

Причины как минимум две. Первая — если истязание не было снято на видео, сложно доказать, кто нанёс травмы собаке или кошке. В России нет системы регистрации и идентификации домашних животных, исключая племенных, породистых особей. Хозяин дворняги всегда может сказать, что собака не его или она давно сбежала в неизвестном направлении. Никакой ответственности по закону он нести не будет, даже если убьёт пса.

Когда мы упираемся в то, что животному причинён вред, какой-то основной доказательной базой является его принадлежность. Даже если собаке или кошке вживлён чип, нет единой базы идентификации животных, их множество. Часто не удаётся выяснить, откуда животное, даже когда чип стоит. Анастасия Комагина президент благотворительного фонда помощи «Забытые животные» президент благотворительного фонда помощи «Забытые животные»

По словам юриста, необходимость принятия закона об идентификации зверей обсуждалась многократно, но до дела так и не дошло. Пока не будет единой базы по всем зверям, жестокость в отношении животных победить не удастся.

Вероника Воронцова/NEWS.ru Вероника Воронцова/NEWS.ru

Вторая причина — неготовность правоохранительных органов расследовать преступления по статье 245. Наказание несут живодёры, только если дело стало резонансным и история прогремела в СМИ. В остальных случаях правоохранительные органы такие дела спускают на тормозах, сообщает Комагина. У них нет ни ресурсов, ни желания этим заниматься.

​Жестокое обращение как с животными, так и с людьми не является вариантом нормы, оно всегда свидетельствует о наличии у человека какого-либо психического заболевания, например психопатия, сообщил NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Душевнобольные люди, мучая собак и кошек, дают выход своей агрессии. Эксперт добавил, что подобные склонности обычно начинают проявляться в детстве. Поэтому если родители видят что-то подобное, необходимо срочно обращаться к специалисту.