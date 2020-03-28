https://static.news.ru/photo/7dfe469e-7105-11ea-8aa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Росгвардия/vk.com

Сотрудник Росгвардии устроил ДТП в Санкт-Петербурге: он протаранил два автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После этого он начал мастурбировать на улице.

По словам очевидцев, мужчина, представившийся как Андрей Андреев, также нападал на прохожих, передаёт «Подъём».

В Росгвардии подтвердили, что нарушитель является сотрудником ведомства. Там отметили, что он будет уволен, а его руководителя привлекут в дисциплинарной ответственности.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Росгвардии продолжат патрулирование и обеспечение порядка на следующей неделе (30 марта — 5 апреля). Силовики обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.