Сотрудник Росгвардии устроил ДТП в Санкт-Петербурге: он протаранил два автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После этого он начал мастурбировать на улице.
По словам очевидцев, мужчина, представившийся как Андрей Андреев, также нападал на прохожих,
В Росгвардии подтвердили, что нарушитель является сотрудником ведомства. Там отметили, что он будет уволен, а его руководителя привлекут в дисциплинарной ответственности.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Росгвардии продолжат патрулирование и обеспечение порядка на следующей неделе (30 марта — 5 апреля). Силовики обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.
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