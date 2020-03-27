Сотрудники Росгвардии продолжат патрулирование и обеспечение порядка на следующей неделе (30 марта — 5 апреля). Силовики обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, они будут проводить разъяснительную работу с пожилыми гражданами,
В эти дни росгвардейцы продолжат выполнять задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в штатном режиме, — отметили там.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве обнаружили 703 пациентов с COVID-19. С 24 марта количество заболевших удвоилось.
Президент Владимир Путин объявил нерабочими все будние дни между 28 марта и 6 апреля. Власти призвали россиян оставаться дома, чтобы сдержать распространение инфекции в стране.
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