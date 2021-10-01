Глава Кемеровской области предложил создать два города-миллионника

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв предложил создать на базе Кемерово и Новокузнецка два города-миллионника. Эту идею он озвучил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи. Цивилёв пожаловался, что регион покидает молодёжь и нет притока населения, потому что никто не хочет ехать в малые города. По его мнению, укрупнeние решит эту проблему, передаёт РИА Новости.

Сейчас там 550–560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты. Один терминал мы построили в Кемерово, теперь строим новый терминал в Новокузнецке, — рассказал губернатор.

Глава региона также прeдложил соединить города скоростной автомагистралью, построить вместо частного сектора соврeменные дома и обустроить территории. По планам Цивилёва, при поддержке федеральных властей осущeствить намеченное удастся к 2030 году.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Сибирь нуждается в отраслевых экономических центрах. В регионе необходимо построить пять-шесть крупных городов с населением до 500 тысяч человек.