Песков прокомментировал массовую драку в Симферополе

Стычкой в Симферополе должны заниматься правоохранительные органы, поэтому президенту о ней не докладывали. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Разумеется, такие инциденты президенту не докладываются, это частные инциденты. Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции, — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что нет разницы, кавказцы ли нарушают закон, как в этом случае, или нет. Любой нарушитель — гражданин нашей страны. Угроза правопорядку и неповиновение представителям правоохранительных органов для каждого являются незаконными и подлежат наказанию.

Также Песков заметил, что в правительстве в курсе ситуации, так как следят за сообщениями СМИ, но «специальной информации» у них нет.

Ранее стало известно, что в Симферополе чеченцы подрались с местными жителями в центре города, а после устроили потасовку с полицией. В результате один человек пострадал.